Il rapper Wayne Santana è finito nell’occhio del ciclone a causa di un suo messaggio sul conto di Emma Marrone.

Wayne Santana è balzato agli onori delle cronache nelle ultime ore a causa di una sua affermazione sul conto di Tony Effe e di Emma Marrone che non è piaciuta affatto al pubblico della cantante. Qualcuno infatti gli ha domandato nel corso della diretta se per caso non ci fosse del tenero tra Emma e leader della Dark Polo Gang, e Santana ha risposto:

“Oddio ma spero di no bro, spero che lui non stia messo così male bro”.

Emma Marrone

Wayne Santana: il commento su Emma Marrone

Negli ultimi tempi Emma Marrone si è mostrata mentre era a lavoro con Tony Effe e la questione ha sollevato i dubbi dei fan dei social in merito a una presunta liaison tra i due. La questione è stata commentata anche da Wayne Santana, le cui parole hanno finito per scatenare un vero e proprio putiferio sui social. Al momento Emma Marrone non ha commentato la questione e in tanti si chiedono se lo farà.

Di recente la cantante ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha spiegato i motivi che l’hanno portata a scegliere di essere single.

Riproduzione riservata © 2023 - DG