Ad appena un anno dal suo matrimonio con Fabio Mantovani, l’ex dama Isabella Ricci ha annunciato il loro addio.

Dopo due anni di convivenza e le nozze (celebrate a maggio 2022) Isabella Ricci ha confessato di aver detto addio a Fabio Mantovani. L’ex dama di UeD non ha voluto parlare apertamente delle cause della rottura, ma ha dichiarato di considerare la sua unione con Fabio “un errore di valutazione”.

“È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me. La situazione è stata complessa sin da metà gennaio, intorno al 19. E oggi, a poche settimane da una separazione che ho richiesto io, è naturale che sia amareggiata perché un intero progetto di vita, in cui credevo fortemente, è andato in fumo”, ha confessato a Fanpage.

Isabella Ricci: il divorzio da Fabio Mantovani

I fan di Isabella Ricci hanno espresso il proprio stupore per la rottura tra lei e Fabio Mantovani, che erano convolati a nozze appena un anno fa. I due non hanno parlato apertamente delle cause della rottura, ma a Fanpage l’ex dama di UeD ha rivelato il suo desiderio di andare avanti con la propria vita.

“Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile”, ha dichiarato l’ex rivale di Gemma Galgani. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari?

