Verdone ha svelato alcuni retroscena sulla nuova stagione della serie tv incentrata sulla sua storia, Vita da Carlo.

Carlo Verdone sta lavorando alla seconda stagione della sua serie, Vita da Carlo, e a sorpresa ha annunciato che prenderanno parte alla serie anche Sangiovanni e Maria De Filippi. Quanto al cantante ed ex concorrente di Amici, il celebre attore romano ha svelato che inizialmente avrebbe nutrito forti dubbi verso le sue capacità e il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire (ossia quello dello stesso Verdone da giovane).

“Me lo impone, nella serie, il mio produttore che vuole qualcuno che piaccia ai giovani. Ovviamente Sangiovanni sarebbe l’ultima persona al mondo che avrei potuto scegliere: cosa c’entra Sangiovanni da Vicenza con Carlo Verdone da Ponte Sisto. Quando lo vedo nella serie mi prende un colpo, vorrei mollare tutto… Invece poi funziona, è pure bravo. Io dei dubbi li avevo davvero, non aveva mai recitato, è pure un po’ timido e invece…”, ha dichiarato l’attore (stando a quanto riporta Today).

Carlo Verdone

Carlo Verdone: il commento su Sangiovanni

Anche Sangiovanni e Maria De Filippi hanno ricoperto due piccole parti nella nuova stagione di Vita da Carlo e in tanti, tra i fan, non vedono l’ora di sapere come se la siano cavata i due all’interno della serie (che a partire da settembre sarà disponibile su Paramount). Per il momento sulla questione non è dato sapere di più, e ai fan non resta che attendere ulteriori dettagli.

