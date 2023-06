Lo hanno annunciato anche nel corso dell’Isola dei Famosi e dopo: ora Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono pronti al “sì”.

Dopo essere stati protagonisti all’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono stati spesso ospiti in diverse trasmissioni per parlare della loro relazione e dei diritti della comunità LGBTQ+. Ma non solo. La coppia ha più volte ribadito l’intenzione di sposarsi anche per poter tutelare legamente la figlia di Simone, Melissa. Ora, al settimanale Mio, il divulgatore scientifico ha dato qualche dettaglio in più su nozze e testimoni.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano: i dettagli

Alessandro Cecchi Paone

Come comunicato già in passato Paone e Antolini sono pronti al grande passo e desiderosi di compierlo. Non c’è ancora una data ma solo alcune ipotesi sul luogo – non in Italia – e sui testimoni.

“Quindi sì all’unione civile, ma noi due non rinunciamo a sposarci. Quando ci sposiamo? Aspettiamo l’estate, non abbiamo ancora deciso il posto esatto”, ha spiegato Paone. “Per l’unione lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a Positano. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, a Miami o a New York. Mentre la persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna. E se ci sposeremo lì ovviamente lei sarà la nostra testimone di nozze. Se voglio adottare Melissa (figlia di Antolini ndr)? Anche per questo ci sposeremo all’estero”.

“Amo il mio paese, ma per sposarci andremo all’estero. Qua in Italia non basta l’unione civile per poter adottare la bambina. Lei vede comunque sua mamma, circa tre volte al mese. Stiamo tutti bene e siamo sereni. Anche grazie a Simone ho scoperto che posso dare amore a una piccolina”.

Dettagli anche sulla proposta di nozze: “Chi l’ha fatta? Sono stato io, lo ammetto”.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia:

