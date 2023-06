Primo giorno di mare per Paola Caruso e suo figlio Michele, tornato a camminare senza tutore. Tanto affetto dai fan ma anche dei dubbi…

Ad inizio giugno la lieta notizia: suo figlio Michele aveva superato con successo una delicata operazione per tornare a camminare. Ora, anche il primo giorno di mare per lui e mamma Paola Caruso che, con orgoglio, ha mostrato le foto in spiaggia in Liguria. Il piccolo, dopo i noti problemi a seguito di una puntura fatta da un medico in Egitto, piano piano sta tornando a camminare e alla normalità. Sui social tanto affetto ma anche alcuni dubbi che, prontamente, l’ex Bonas di Avanti un Altro ha voluto fugare.

Paola Caruso, il figlio in spiaggia cammina senza tutore: lei spiega perché

Paola Caruso

Come ormai molti sapranno, a seguito di un viaggio in Egitto il figlio della Caruso aveva rischiato di non poter più camminare. Il bimbo aveva subito dei danni ad un nervo e anche un’infezione che hanno reso l’intervento chirurgico l’unica via per provare la guarigione.

Successivamente la donna aveva mostrato Michelino (così lo chiama spesso lei) con un tutore, fino ad alcuni nuovi scatti social in cui il bambino riusciva a muoversi senza. Uno di questi è appunto il più recente, per giunta in spiaggia per quello definito “il primo giorno di mare”.

Una bellissima notizia per mamma e figlio ma che ha suscitato qualche dubbio da parte di alcuni seguaci della donna. “Ma come mai cammina senza tutore? Addirittura in spiaggia dove è più difficile. Non mi convince”.

Per chi si sarebbe aspettato una replica dura da parte di mamma Paola, invece, ecco una spiegazione molto semplice e chiara con tanto di auspicio per il futuro: “Cammina con il tutore ancora purtroppo. Ovvio in spiaggia non può tenere il tutore e sta senza. Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti”.

Insomma, la strada per la guarigione di Michele è ancora lunga ma ci sono veri spiragli di luce…

Di seguito anche il post Instagram della donna col suo piccolo:

