Il racconto dell'🚑:

D:"Ti odiavo..e ora ce l'ho in casa.Chi l'avrebbe detto Tipo dell'ambulanza vieni a salvarmi"



E lui che vorrebbe fare l'amore con Bebè più di 3 volte

O:"3 volte non è poco"

D:"Ha un'autonomia di 300km,ai 400 non ci arriviamo,sennò grippiamo il motore"#oriele pic.twitter.com/rGpQC9olNV