Ospite di Diletta Leotta nel suo podcast dedicato alle mamme, Ilaria D’Amico ha risposto anche ad una domanda molto privata…

Dopo aver ospitato Alessia Marcuzzi, Diletta Leotta ha intervistato, per il suo podcast Mamma Dilettante, Ilaria D’Amico. La conversazione è stata, ovviamente, su temi dedicati all’essere genitori, a come comportarsi in determinate circostante e, chiaramente, anche al periodo della gravidanza. Non sono mancate anche le domande scomodo a cui la giornalista non si è certo tirata indietro. Una di queste faceva riferimento ai rapporti intimi in dolce attesa.

Ilari D’Amico e i rapporti in gravidanza: la risposta a Diletta Leotta

Se la puntata del podcast è andata liscia quasi fino all’ultimo, nel corso della conversazione tra Diletta e Ilaria D’Amico non sono mancati spunti davvero curiosi e “piccanti”. Infatti, arrivati all’appuntamento con le domande scomodo, la giornalista ha pescato un quesito davvero particolare.

“Sesso in gravidanza, sì o no?”. La donna non ha esitato e ha spiazzato per la schiettezza anche la conduttrice: “Ma certo!”, ha detto la compagna di Buffon. “Assolutamente sì”.

Dal canto suo la Leotta è rimasta sorpresa e ha ammesso: “Ah sì? No perché io non sono proprio in una fase wow”.

La bella Ilaria ha dunque spiegato la sua visione: “Ma che domande. Mi stupisco che ancora si parli di questo. Anche sotto questo punto di vista bisogna sempre rispettare il proprio corpo. Ripeto, rispetta il tuo corpo, le tue sensazioni, però non c’è proprio niente di male. Se ti va, sì. Non c’è nessun tipo di problema secondo me. Nessuno me l’ha mai fatta pesare questa cosa”. Poi sorridendo: “Aiuta anche a partorire quindi un grandissimo sì”.

