L’incredibile racconto di un volto noto di Uomini e Donne: dopo il selfie con una fan è arrivata la multa… da parte del marito.

La stagione di Uomini e Donne si è chiusa ormai da un mese ma qualche protagonista dello show fa ancora parlare di sé. In questo caso è Armando Incarnato del trono over a raccontare una disavventura subita. Tutta colpa di una fan e di suo marito geloso che di professione, a quanto pare, fa il vigile…

Uomini e Donne, selfie con fan e multa: cosa è successo

“Non è la divisa a darmi fastidio, ma l’abuso di potere. Ti ho sentito quando ‘ridendo’ e con la faccia tagliata hai detto ‘questo è quello che fa Uomini e Donne’. SI SONO IO, piccolo uomo che non sei altro”. Inizia in questo modo il post Instagram di Armando Incarnato, volto del noto programma di Canale 5 per sfogare tutta la sua rabbia per quanto accaduto.

“Tua moglie peró è quella che mi segue tutti i giorni da casa e forse questa cosa ti disturba la giornata! Peccato che non hai sentito tu quando il tuo collega ha detto: ‘Armá mi dispiace, ti chiedo scusa io per lui, è un pò nervoso e non ti sopporta. Io ti stimo molto come persona, sempre schietto e sincero vai avanti così’. Quando vedrai il post salutami la signora!”.

Ma cosa è successo davvero? A spiegarlo è lo stesso cavaliere del trono over che ha raccontato nelle sue stories su Instagram come sia andata tutta la vicenda. In pratica, dopo aver scattato una foto con questa donna e aver visto, a detta sua, il marito un po’ geloso, Incarnato si è rimesso in macchina e, mentre era fermo nel traffico, ha preso in mano il cellulare per ascoltare un messaggio vocale.

A questo punto è stato fermato da due agenti, tra cui uno era proprio il marito di quella signora del selfie. Dopo una serie di controlli, a detta sua esagerati, ecco la multa da 180 euro per aver usato il telefono. A detto del cavaliere, però, è stata una sorta di vendetta personale per la foto fatto in precedenza con la donna.

Di seguito anche il post Instagram di Armando:

