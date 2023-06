Nuovo impegno lavorativo lontano dalla tv per Barbara D’Urso. A raccontarlo è la stessa Carmelita. Ecco di cosa si sta occupando.

Il futuro a Mediaset sempre un rebus in vista del prossimo anno ma Barbara D’Urso ha le idee chiare sul proprio futuro. In tv e non. Attenzione, solo, a non chiamarlo piano B. Carmelita, infatti, si sta dedicando anche ad altri progetti lontano dal piccolo schermo e dal teatro e a Gente ne ha parlato con grande orgoglio.

Barbara D’Urso, non solo tv: ecco il “nuovo lavoro”

Barbara D’Urso

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato parecchio del futuro di Barbara D’Urso a Mediaset e in generale in tv. Sebbene la conduttrice tornerà, per sua stessa ammissione, a Pomeriggio 5 a settembre, dal 2024 qualcosa potrebbe cambiare.

Ad ogni modo Carmelita non si preoccupa anche per è “corteggiatissima” per il piccolo schermo. “In realtà tra tv, podcast e teatro sono così corteggiata sul fronte del lavoro che non ho bisogno di piani B. Direi invece che i miei impegni professionali sono tutti piani A”.

E questo discorso vale appunto per questo “nuovo lavoro” fuori dalla televisione. La conduttrice, infatti, insieme all’amica Francesca Caldarelli, ha aperto la B&Fable. A spiegare di cosa si tratta è proprio lei: “E’ un’agenzia di eventi straordinari che crea esperienze ad hoc per chi ha voglia di sentirsi favoloso. Il nome della società viene fuori dall’unione della B di Barbara e della F di Francesca, l’iniziale della parola Fable, favola in inglese. Puntiamo a un target ampio: dal ragazzo di Napoli che vuole stupire la propria fidanzata con una proposta di matrimonio al tramonto a bordo di una barchetta sul lago Maggiore, fino alla mamma di Trento che vuole fare una festa per i suoi bambini”.

E ancora: “Si tratta di un’agenzia di eventi straordinari, non ci piace usare la parola lusso. Che sia un compleanno, un anniversario, un matrimonio, un evento aziendale o qualcosa di originalissimo e inimmaginabile che sta nella testa del committente: noi lo facciamo diventare realtà cucendoglielo addosso, su misura”.

Insomma, Barbara sa bene cosa vuole per la sua vita, privata e professionale e si fa trovare pronta per tutto. Il suo segreto, infatti, è “pensare sempre positivo”.

Di seguito anche un post Instagram con la nuova attività della presentatrice:

