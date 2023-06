In splendida forma al mare Lorella Cuccarini incanta tutti. Le foto social provocano anche il commento di ammirazione di una collega…

57 anni e non sentirli per Lorella Cuccarini. Per chi la segue nei suoi impegni lavorativi, Amici compreso, non è certo una novità vederla bellissima e con un fisico davvero impressionante nonostante il tempo che avanza. Le ultime foto in costume hanno davvero stupito i fan tra cui è apparsa anche una sua collega. Di chi stiamo parlando? Di Arisa. La cantante, infatti, ha voluto mandare un messaggio di grande stima alla maestra di ballo che, a sua volta, ha replicato.

Lorella Cuccarini incanta: il commento di Arisa e la risposta

Lorella Cuccarini

Sembra essere iniziata la vacanza per Lorella Cuccarini che su Instagram, direttamente dalla Sardegna e dall’Oasi Bidderosa, ha condiviso una serie di scatti mozzafiato. Non solo per il posto, ma anche per quanto riguarda proprio il suo fisico.

La maestra di Amici ha sorpreso tutti con la sua forma smagliante a 57 anni e ha generato moltissimi commenti. Uno di questi, come anticipato, da parte di Arisa: “Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più. L’esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare, e sorridere così, come sorridi tu. Come il Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti”, ha scritto la cantante.

Dal canto suo la bella Lorella ha risposto: “La felicità sta nelle piccolissime cose ed è un peccato che molte persone non sappiano riconoscerla. Ti voglio tanto bene anch’io e spero di rivederti presto”.

Un botta e risposta ricco di affetto e di stima reciproca tra le due donne che potrebbero essere ancora protagoniste di Amici nella prossima edizione.

Di seguito anche il post Instagram con le foto e i vari commenti, compreso quello di Arisa:

