Sui social Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati travolti da una vera e propria bufera a causa delle loro foto con la figlia.

Ad appena un mese dalla nascita della piccola Celine, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono concessi una vacanza in barca e la questione ha sollevato un putiferio in rete, dove in molti hanno dimostrato di non ritenere questo tipo di vacanza adatta per una bambina piccola come la figlia dei due vip. A seguire i due hanno postato una foto dove li si può vedere appena usciti dalla doccia e avvolti in degli accappatoi bianchi con la loro bambina, addormentata, tra le braccia.

“Ma forse la bambina vorrebbe dormire con il pigiama … nella sua culla, invece di essere spiattellata nuda mentre dorme?”, ha scritto un utente sui social, a cui Basciano ha risposto: “Ah si giusto facciamola dormire senza lavarla. Ma perché non usate il cervello”. A sua volta l’utente gli ha risposto: “La bambina sta dormendo palesemente sfinita”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Basciano: le critiche

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori della piccola Celine appena un mese fa, e sui social continuano a essere travolti dalle critiche impietose in merito ai loro comportamenti nei confronti della figlia neonata. Nei giorni scorsi in tanti si sono scagliati contro la coppia per aver portato la bambina con loro durante una vacanza in barca.

