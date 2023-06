Vacanza in barca per la coppia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: con loro anche la piccola Celine ma sui social è polemica.

Sempre molto social Sophie Codegoni che in queste ore, insieme al suo Alessandro Basciano, è stata protagonista di una serie di post Instagram che hanno generato alcune critiche. In particolare è stata la vacanza relax in barca insieme alla loro piccola Celine a creare delle polemiche. Il motivo? Secondo alcuni utenti la bimba è troppo piccola…

Sophie Codegoni, la vacanza in barca e le critiche social

Sophie Codegoni

I freschi genitori Sophie e Alessandro hanno deciso di rilassarsi con una vacanza a Capri. Con loro, ovviamente, la piccola Celine, nata appena un mese fa.

Proprio il fatto di aver portato con loro la bambina in barca ha generato diverse critiche. La coppia, infatti, è stata considerata, senza girarci troppo, sconsiderata. Molti utenti li hanno accusati di essere pessimi genitori. “Incoscienti”, si legge sotto ad uno degli ultimi post dei due volti noti.

“Siete solo due incoscienti!!!!!!! Ma come si può portare una bimba così piccola in quella maniera in barca sotto il sole! Penosi! Disdicevoli!”, è un commento che si vede con tono decisamente forte.

Altri hanno preferito solo dare qualche indicazione senza sbilanciarsi troppo o accusando: “Ragazzi, però, mi raccomando. Dovete fare attenzione alla bimba che è molto piccola. Attenti alle scottature”.

Insomma, c’è chi ha preferito solo dare consigli gentili e chi, invece, si è davvero scatenato con parole forti, quasi insulti.

Di seguito anche uno dei vari post condivisi dall’influencer su Instagram dove è possibile leggere i commenti di svariati utenti contrariati:

