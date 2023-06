Lieto evento per l’attrice Serena Rossi che con la massima privacy si è sposata con Davide Devenuto. Le primissime foto.

Amatissima dal pubblico, arriva una bella novità per la nota attrice Serena Rossi. La donna si è sposata con Davide Devenuto. Le nozze sono andate in scena in grande segreto ma grazie a Diva e Donna è stato possibile vedere in esclusiva alcuni degli scatti del lieto giorno.

Serena Rossi si è sposata con Davide Devenuto

Davide Devenuto e Serena Rossi

La nota attrice di ‘Mina Settembre’ ha detto “sì” alla sua dolce metà e lo ha fatto con il massimo “segreto”. L’esclusiva è di Diva e Donna che ha condiviso alcuni scatti del matrimonio attraverso il proprio accounto Instagram.

Il settimanale ha spiegato come i due attori siano diventati marito e moglie dopo 15 anni di relazione e lo abbiano fatto con grande riservatezza a Roma alla presenza di pochi intimi. Non poteva mancare anche il figlio, Diego.

Nelle immagini condivise dal settimanale, che fanno parte di un servizio più ampio, si vede l’attrice in abito bianco e con il bouquet insieme al fresco marito e altri invitati. Il gruppo si trova davanti alla chiesa dove si è svolta la cerimonia.

La storia d’amore tra i due era nata nel 2008 quando entrambi facevano parte del cast di ‘Un posto al sole’. La Rossi aveva raccontato in passato che quando erano colleghi erano entrambi fidanzati ma dopo quella esperienza avevano iniziato ad uscire insieme sino alla nascita di Diego, nel 2017 e, ora, al matrimonio.

Di seguito anche il post Instagram del settimanale con le foto:

