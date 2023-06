Flavia Vento ha partecipato alla prima di Mission Impossibile a Roma e ha avuto così modo di vedere dal vivo Tom Cruise.

Due anni fa l'attrice confessò di aver creduto di esser stata contatta dall'attore in rete salvo poi scoprire che si trattasse di una truffa.

“Ho capito che non era lui, perché mi ha chiesto del denaro. Mi riempiva di complimenti, mi diceva che assomigliavo al sole e mi chiamava dea. Mi mandava canzoni d’amore stupende. C’erano tante cose che avevamo in comune”, rivelò attraverso i social.

Flavia Vento incontra Tom Cruise: i dettagli

Flavia Vento ha stupito tutti mostrandosi alla prima di Mission Impossibile dove, seppure a distanza, ha avuto modo di vedere dal vivo Tom Cruise. Due anni fa la showgirl si attirò contro le prese in giro da parte dei fan dei social affermando di esser stata contattata dall’attore via social, salvo poi scoprire che si trattasse di una truffa.

“Ho pensato che fosse davvero lui e ci siamo scambiati il numero di telefono. Non ho avuto dubbi sulla sua identità, perché sapeva troppe cose. Le mie amiche mi dicevano di stare attenta, quindi ho provato a videochiamarlo, ma cadeva sempre la linea. Credevo che mi volesse conoscere prima soltanto in chat”, aveva dichiarato via social.

