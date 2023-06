Il dirigente Spotify Bill Simmons si è scagliato contro Harry e Meghan, che hanno deciso di chiudere i loro rapporti con la piattaforma.

Harry e Meghan Markle hanno realizzato un podcast con Spotify ma, nei giorni scorsi, è emerso che i due avessero deciso di recidere il loro contratto con la nota piattaforma. Il dirigente di Spotify e noto podcaster Bill Simmons ha tuonato:

“Fo***ti imbroglioni, ecco il podcast che avremmo dovuto lanciare con loro. Dovrei ubriacarmi una sera per raccontare la storia della conversazione Zoom che ebbi una volta con Harry per provare ad aiutarlo a sviluppare un’idea per il podcast”, e ancora: “Ok, sei nato in una famiglia reale e te ne sei andato. Vivi nella f***uta Montecito (località d’élite a due passi da Santa Barbara, in California, ndr), vendi documentari e podcast e a nessuno importa niente di quel che hai da dire su nulla a meno che non parli della famiglia reale e ti lamenti di loro”.

Meghan Markle e Harry

Harry e Meghan: le accuse di Bill Simmons

Nuove e pesanti accuse hanno travolto Harry e Meghan Markle, che avrebbero deciso d’interrompere i loro rapporti con Spotify. Il noto dirigente della piattaforma Bill Simmons ha pubblicamente tuonato contro i due, lasciando intendere di essersi sentito imbrogliato dal loro comportamento e dai contenuti da loro offerti su Spotify (che, a suo dire, sarebbero stati falsi e di poco interesse per chiunque).

I duchi del Sussex replicheranno alle sue parole? Sui social in tanti sperano di saperne di più.

