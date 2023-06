Alessia Marcuzzi è stata intervistata da Diletta Leotta al programma Mamma Dilettante e ha fatto un’inaspettata confessione.

Alessia Marcuzzi ha risposto ad alcune domande di Diletta Leotta nel suo programma Mamma Dilettante, e non si è tirata indietro neanche quando la conduttrice le ha chiesto cosa avrebbe fatto se uno dei suoi figli avesse trovato un giocattolo per soli adulti nella sua camera da letto.

“Io da piccola l’ho trovato… L’ho trovato nel cassetto di mamma e papà, ma non avevo capito bene cosa fosse, l’ho capito dopo, nel tempo. Diciamo che i miei genitori sono molto liberi in tutto, nel senso che non sono mai stati oppressivi o bigotti”, ha svelato la conduttrice lasciando Diletta Leotta a bocca aperta.

Alessia Marcuzzi: la confessione fatta a Diletta Leotta

Alessia Marcuzzi ha lasciato a bocca aperta la collega Diletta Leotta, svelando di aver trovato in passato un articolo per soli adulti nella camera dei suoi genitori. La conduttrice – che sarà presto mamma per la prima volta – è rimasta sorpresa dalla confessione della collega e si è dimostrata incredula e divertita.

“Quindi se mio figlio o mia figlia ne trovassero a casa, non potrei dire proprio niente…!”, ha concluso ironica Alessia Marcuzzi.

