Elodie è stata scelta come testimonial per una nota marca di profilattici e sui social ha postato una sua foto in costume da bagno nella cui didascalia ha scritto: “Quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano”.

Lo scatto bollente della cantante ha suscitato la reazione di fan, amici e colleghi, e sui social c’è chi le ha scritto: “Mannaggia la miseria mia moglie mi ha già lasciato per i troppi commenti”, e ancora: “La causa del riscaldamento globale”. Anche la cantante Elisa, grande amica di Elodie, ha commentato scrivendo: “Ma come possiamo fare qua?”

Elodie: la foto bollente sui social

Elodie è tornata a conquistare fan, amici e colleghi con un suo scatto bollente sui social e in tanti le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza e il suo fisico da capogiro. In tanti non hanno mancato anche di commentare con ironia la foto della cantante, che da un anno a questa parte sembra aver trovato la felicità accanto al pilota Andrea Iannone.

Di recente i due sarebbero andati a vivere insieme nella casa di lui a Lugano, ma sulla questione non sono emerse conferme.

