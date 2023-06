Francesco Vecchi sarà papà per la seconda volta? L’arrivo del suo secondo figlio è stato annunciato in diretta a Mattino Cinque.

Dopo la nascita del piccolo Enrico, Francesco Vecchi potrebbe presto diventare papà per la seconda. A Mattino Cinque la notizia è stata anticipata a sorpresa dalla caporedattrice Lucia Bubolo, che ha detto (indicando Vecchi) “Forse ci sarà anche un papà”. Il conduttore ha sorriso in imbarazzato e ha preferito commentare con un secco “no comment”.

Francesco Vecchi è sposato dal 2021 con Tina Loggia e con lei ha avuto il suo primo figlio, Enrico, nato ad aprile 2022.

Per Francesco Vecchi è un periodo a dir poco roseo: dopo la nascita del piccolo Enrico lui e sua moglie Tina Loggia avrebbero deciso di allargare ulteriormente la famiglia. Al momento non è dato sapere se il secondo bebè della coppia sarà un maschio o una femmina e i due, da sempre molto riservati, non hanno svelato dettagli o retroscena in merito alla questione.

La notizia è stata comunque svelata durante una diretta di Mattino Cinque, e in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le loro congratulazioni al volto tv attraverso i social. La notizia è stata data dalla caporedattrice di Mattino Cinque durante l’ultima diretta del programma prima della chiusura estiva, e in tanti si chiedono se Francesco Vecchi fornirà presto ulteriori conferme a riguardo.

