Giorgia Soleri ha pubblicato un messaggio che in molti hanno interpretato come una sua frecciatina nei confronti di Damiano David.

Giorgia Soleri ha affermato che la rottura tra lei e Damiano David sia avvenuta in maniera pacifica nonostante lui sia stato avvistato mentre era intento a baciare un’altra. A seguire la modella ha postato sui social un messaggio (subito rimosso) che per molti sarebbe una sua evidente frecciatina contro l’ex fidanzato.

“Aspettando qualcuno di affidabile. Invece di trovare supporto e affidabilità nella tua relazione, potresti aver avuto a che fare con partner che non sono in grado di prendersi cura di te e sono a malapena in grado di autogestirsi”, era scritto in inglese nel messaggio in questione.

Foto credit: Fabio Altobello

Giorgia Soleri: la frecciatina a Damiano David

La liaison sentimentale tra Giorgia Soleri e Damiano David si è conclusa in un nulla di fatto, e in tanti non hanno potuto fare a meno che i queste ore la modella e attivista abbia pubblicato sui social un messaggio che sembrerebbe essere un chiaro riferimento proprio alla sua storia con il cantante.

I due hanno annunciato la rottura specificando di aver avuto una relazione aperta e a seguire la Soleri non ha nascosto di esser rimasta ferita dall’avvistamento del cantante in compagnia di un’altra ragazza. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari?

Riproduzione riservata © 2023 - DG