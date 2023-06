La curatrice d’immagine di Berlusconi ha svelato per la prima volta un retroscena inedito sulla famigerata bandana indossata dall’ex premier.

Per la prima volta Matilde Simonetto, ex curatrice d’immagine di Silvio Berlusconi, ha svelato a Oggi alcuni retroscena sul lavoro da lei svolto con l’ex premier e su alcune scelte del suo look che lei non avrebbe affatto condiviso, come la famigerata “bandana” da lui sfoggiata nel 2004 a Porto Cervo.

“Decise lui, forse c’era un trapianto da proteggere, lui lo coprì così. Quando vidi le immagini mi prese un colpo”, ha ammesso.

SILVIO BERLUSCONI

Silvio Berlusconi: le parole della curatrice d’immagine

Matilde Simonetto ha svelato alcuni retroscena sul lavoro da lei svolto come curatrice d’immagine di Silvio Berlusconi, aggiungendo anche che non sarebbe stato tutto “rose e fiori” e che l’ex premier avrebbe fatto molto di sua iniziativa. La Simonetto ha anche svelato che il Cavaliere (scomparso lo scorso 12 giugno a causa di una grave leucemia) sarebbe stato solito indossare uno spesso strato di cipria anti-lucido prima delle sue apparizioni in pubblico.

“Per i miei gusti ne usava troppa, si teneva in tasca un piumino secco: appena io mi voltavo, lo tirava fuori e si incipriava, poi lo rimetteva in tasca credendo che io non lo vedessi”, ha ammesso.

