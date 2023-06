Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno svelato di essersi detti addio e sulla loro rottura sono emersi nuovi, inaspettati, retroscena.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato pubblicamente il loro addio con un’intervista a Vanity Fair. A seguire si è sparsa la voce che alla base dell’addio tra i due vi fosse stato un possibile legame tra il conduttore e una sua presunta collaboratrice, questione che è stata subito smentita da Alberto Dandolo. Sulla pagine di Oggi ha affermato (a proposito di Bonolis):

“Soffre per la fine del suo matrimonio. A Oggi risulta che il noto conduttore abbia il cuore assolutamente libero e che nutre ancora un profondo sentimento per Sonia. Chi lo conosce bene sa che ha lottato fino all’ultimo per salvare il suo matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui”.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Paolo Bonolis: i retroscena sull’addio a Sonia Bruganelli

Sull’addio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono emersi nuovi, scottanti, retroscena e, secondo quanto riporta Oggi, il noto conduttore “starebbe soffrendo” per la fine della sua unione con la moglie, madre dei suoi tre figli più piccoli.

Sulla questione al momento non sono emerse conferme e in tanti si chiedono se Bonolis o Sonia Bruganelli romperanno il silenzio dopo gli ultimi gossip sul loro conto.

