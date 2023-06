Marco Mazzoli ha svelato un retroscena sul partner top secret dell’ex suora Cristina Scuccia, sua compagna d’avventura all’Isola dei Famosi.

Durante la sua permanenza in Honduras Cristina Scuccia ha svelato di avere un legame speciale con una persona (non è dato sapere se un uomo o una donna) da lei conosciuta dopo il suo addio ai voti religiosi. Marco Mazzoli – vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi – ha rotto il silenzio in merito alla questione e ha detto:

“Lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l’ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza. Poi all’Isola aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei”.

Cristina Scuccia

Marco Mazzoli: la confessione su Cristina Scuccia

Marco Mazzoli ha svelato un retroscena inedito su Cristina Scuccia, che durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi non ha svelato alcun dettaglio sulla persona di cui si sarebbe innamorata.

La questione le è valsa le critiche da parte della conduttrice Ilary Blasi e da Vladimir Luxuria, che l’hanno accusata di sfruttare la vicenda a proprio vantaggio e per ottenere maggiore visibilità all’interno dello show. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? I fan del programma sono in attesa di conoscere ulteriori particolari.

