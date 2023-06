A quanto pare sarebbe sbocciato uno splendido rapporto d’amicizia tra la showgirl Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli.

Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli sembrano essere buone amiche, e nelle ultime ore infatti le due si sono scambiate alcuni messaggi affettuosi tramite social. La showgirl argentina ha anzitutto lodato la bellezza mozzafiato dell’attrice romana, che si è mostrata con uno dei capi della sua linea d’abbigliamento, Mar de Margheritas.

“Mamma mia come sta bene a te!”, ha scritto Belen, a cui la Ferilli ha risposto: “Ce provamo!”. A seguire la showgirl ha fatto altri complimenti alla famosa collega.

Belen Rodriguez: i complimenti a Sabrina Ferilli

Belen Rodriguez ha dimostrato di avere grande stima per Sabrina Ferilli e nelle ultime ore ha commentato un breve video pubblicato dalla conduttrice scrivendo: “Quanto mi fai sorridere!”.

L’attrice le ha risposto con un’emoticon a forma di cuore. In tanti sono curiosi di sapere se le due torneranno insieme a Tu sì que vales ora che, nelle ultime ore, è diventato sempre più insistente un rumor in merito al presunto addio di Belen a Mediaset e a Le Iene. Sulla questione emergeranno conferme? Per adesso sulla vicenda non è dato sapere di più e la showgirl ha preferito non rompere il silenzio sull’argomento.

