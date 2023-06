Rumors parlano di un possibile addio da Le Iene di Belen Rodriguez. Al suo posto avanza un nome ben preciso. Di chi si tratta.

Si tratta solo di rumors, per ora. Eppure, sembra che il futuro di Belen Rodriguez possa essere lontano da Le Iene. La conduttrice argentina potrebbe essere presto rimpiazzata anche se, come detto, ogni tipo di informazione va presa con le pinze. Al posto della showgirl ci sarebbe già un nome in pole: quello di Veronica Gentili.

Belen via da Le Iene? Chi la sostituirà

Le Iene – Belen Rodriguez

Stando alle ultime voci in tema spettacolo riprese da TvBlog e successivamente anche da altri media, sembra che il futuro della presentatrice argentina possa essere lontano da Le Iene.

Belen verrebbe affianca o, addirittura, sostituita da Veronica Gentili. L’idea di spostarla conduttrice su Italia Uno troverebbe le motivazioni nella presunta scelta dell’azienda di dare al volto di Controcorrente un format più di successo in termini di ascolti.

In effetti, i numeri di Controcorrente si sono fermati quasi sempre al di sotto del 4% e avrebbero spinto l’azienda a prendere in considerazione l’ipotesi di Gentili al fianco o in sostituzione appunto dell’argentina.

L’eventuale addio di Belen arriverebbe successivamente a quello dell’altro conduttore che, fino a pochi mesi fa, era al suo fianco: Teo Mammucari.

Per la prossima edizione del programma di Italia Uno, invece, dovrebbero essere confermati i tre volti che si sono visti quest’anno: Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Di seguito anche un vecchio post Instagram dell’argentina durante la conduzione del programma:

Riproduzione riservata © 2023 - DG