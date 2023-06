Una donazione in beneficenza da parte di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ha scatenato alcuni commenti spiacevoli di haters.

Attraverso alcune stories su Instagram, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno raccontato di aver ricevuto in regalo dai fan un viaggio. I sostenitori della coppia, a detta dei due, avevano raccolto una somma di denaro piuttosto elevata che superava quella prevista. Ecco perché i due ragazzi hanno deciso di dare in beneficenza la “cifra in più” e precisamente di donarla alle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna. Un gesto comunque da apprezzare e che è stato condiviso con tanto di screenshot del bonifico. Eppure, anche una bella azione come questa, ha generato tante critiche.

Edoardo Donnamaria, la beneficenza e la risposta alle critiche

Edoardo Donnamaria

Donnamaria ha condiviso sul proprio profilo Instagram il bonifico inviato in aiuto agli alluvionati in Emilia Romagna. Ben 4000 euro che, per sua stessa ammissione, ovviamente, non sono tanti ma che possono dare una mano.

Eppure, questo bel gesto della coppia ha generato commenti spiacevoli di haters che hanno scritto ai due ragazzi che tali azioni non vanno “esibite. Dal canto suo, Edoardo ha replicato mostrando alcune stories si messaggi scritti in passato.

“Capisco che se non fai beneficenza perché pensi solo ai ca**i tuoi, trovare un appiglio per giudicare in maniera negativa chi la fa, ti possa far sentire bene. Voglio aggiungere che se preferisci guardare le storie di Tony F con un orologio da 50mila euro ogni giorno diverso, piuttosto che un video di Cristiano Ronaldo che va a trovare i bambini malati in ospedale fallo anche tu”.

Tra le altre parole: “Ma io di sicuro, non sarò mai la testa di ca**o che criticherà perché: ‘La beneficenza si fa nell’ombra’. Gli stupri si fanno nell’ombra, le rapine si fanno nell’ombra. La beneficenza va fatta alla luce del sole perché è una cosa bellissima e il mondo ha bisogno di bellezza”.

