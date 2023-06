Nel giorno del suo 87esimo compleanno, Pippo Baudo si è mostrato in tv per ringraziare i suoi telespettatori appassionati.

Un giorno importante per il mondo della tv e dello spettacolo: il compleanno di Pippo Baudo. Il noto presentatore, infatti, oggi festeggia ben 87 anni. Dopo tanto tempo, l’uomo è tornato a farsi vedere in tv, anche se con un videomessaggio mandato al TG2 per ringraziare dell’affetto ricevuto oggi e sempre.

Pippo Baudo, il videomessaggio nel giorno del compleanno

Pippo Baudo

Il noto conduttore ha scelto il TG2 per fare ritorno in tv e la data non è casuale. Come abbiamo anticipato, infatti, oggi è il compleanno di Baudo che festeggia 87 anni.

Un momento unico che il presentatore storico ha voluto celebrare con un pensiero ai suoi fan: “Voglio ringraziarvi, oggi sto veramente vivendo una giornata meravigliosa, bellissima”, ha detto. “Sì, il compleanno lo festeggiano tutti, ma per me è diventata una festa speciale perché sto notando una festa dedicata a me con molto affetto da parte di tutti i telespettatori. E ringrazio molto i telespettatori del TG2 e il suo direttore […]. Grazie a tutti voi, vi voglio tanto bene, tanto ma tanto, tanto bene…”.

Il messaggio, esclusivo per il TG, in realtà è dedicato a tutte le persone che da anni lo seguono e sostengono e che in questo periodo lontano dal piccolo schermo si erano domandate come stesse, anche visti certi rumors che lo volevano non in perfette condizioni.

Di seguito anche il post Twitter con il saluto del mitico presentatore:

E poco fa il grande #PippoBaudo risposto ai nostri auguri, con un videomessaggio rivolto ai telespettatori del Tg2 e a tutto il suo pubblico pic.twitter.com/APOJus4G5F — Tg2 (@tg2rai) June 7, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG