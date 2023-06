Non mancano le gag social in casa Ferragnez. Questa volta, però, Chiara Ferragni ci rimane di sasso. Ecco cosa è successo.

Super attivi come sempre sui social Chiara Ferragni e Fedez che tra lavoro e siparietti domestici fanno divertire i propri seguaci. Curioso quanto accaduto in queste ore con la bella imprenditrice digitale “tradita” e il marito che, invece, se la ride. Tutto “colpa” di Vittoria…

Chiara Ferragni, Fedez e Vittoria: il siparietto

Chiara Ferragni – Fedez

Se in queste ore a far parlare, per questioni ben diverse da quella che vi andremo a raccontare, è stato Fedez con la verità sull’addio di Luis Sal da Muschio Selvaggio, adesso anche i Ferragnez come “family” si prendono la scena.

Tutta “colpa” o merito della piccola Vittoria che ha lasciato di sasso mamma Chiara.

Tutto nasce dal fatto che la piccola stava uscendo, forse per andare a qualche corso, e doveva salutare i genitori dicendo: “Ti amo mamma e papà”. Peccato che la bimba si sia fermata solo al: “Ti amo… papà”.

Un tradimento in piena regola che ha visto mamma Chiara rimanerci piuttosto male con Federico che, invece, ha iniziato a ridere e a prendere in giro la moglie ancora “paralizzata” dalla scelta della bimba.

Successivamente, sempre la Ferragni ha fatto un altro tentativo ma la figlia ha ancora scelto il padre. Insomma, Vitto è proprio pazza del papà!

Fedez, poi, nelle stories seguenti su Instagram ha fatto vedere anche un altro tenero momento con la bimba. Le “carezze” che, in realtà erano dei veri e propri colpi al suo volto. Pazienza, però, la bambina è assolutamente innamorata del padre e lui di lei.

Di seguito anche un video su Tik Tok di una pagina di fan che ha ricondiviso il siparietto tra i Ferragnez e dove è possibile leggere tantissimi commenti divertenti e teneri sull’accaduto:

