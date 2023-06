Il noto giornalista e volto tv Paolo Brosio è tornato a parlare di come sta dopo la tragica morte della madre a cui era estremamente legato.

Sono passati appena due mesi dalla morte di sua madre ed è inevitabile che Paolo Brosio, mentre ne parla, si emozioni in lacrime. Il noto giornalista e volto televisivo è tornato a raccontare l’importanza della signora Anna nella sua vita nel corso della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone su Rai 1.

Paolo Brosio e la madre morta: la forte emozione

Paolo Brosio

“Mia mamma era in agonia. Non respirava. Io ho visto mia mamma così. Io vado a casa, adesso, vado in camera sua. C’è mia mamma con questa bella foto, c’è la maglia del Verona. Ci parlo”, ha detto praticamente in lacrime Brosio.

“Perché credo che una mamma che va in cielo, che può avere 100 anni, 20 anni o 30. Non si è mai pronti. Non è mai il momento che se ne debba andare in cielo una mamma. La mamma in una vita non toglie nulla al proprio figlio. Dà sempre qualcosa in più. Io non ho mai visto una mamma che toglie qualcosa al proprio figlio. La figura della madre in una famiglia è fondamentale. La mamma tiene in piedi la famiglia. Una mamma per il figlio dà la propria vita”, ha concluso con gli occhi gonfi e commossi il giornalista.

L’uomo aveva spiegato di aver praticamente visto morire sua madre al telefono nel corso di una videochiamata perché lui, in quelle ultime ore, era fuori per lavoro e l’aveva sentita proprio prima dell’addio della donna a questo mondo.

Paolo Brosio ricorda commosso mamma Anna: “La figura della madre in una famiglia è fondamentale” #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/FT254hZsn0 — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) June 7, 2023

