Scintille e tempesta all’Isola dei Famosi e non solo per i fulmini e la pioggia della scorsa notte. In Honduras, dopo l’arrivo della dispensa col cibo, è scattata una litigata con Helena Prestes di nuovo protagonista. Questa volta, però, dopo la lite, ecco per lei un “alleato” inatteso.

Helena Prestes, altra sfuriata e lacrime

Nel corso del daytime odierno dell’Isola dei Famosi, i telespettatori hanno assistito a diversi momenti di tensione. Dalla incessante pioggia notturna all’arrivo della dispensa settimanale. Proprio a causa del cibo e delle solite incomprensioni, la Prestes ha litigato in modo molto duro con Andrea Lo Cicero e il resto del gruppo.

“Io peso 54 kg e devo mangiare”, ha detto Helena. “Io ne pesavo 100 e ne ho perso 20”, ha detto Lo Cicero.

La naufraga ha poi dichiarato di voler condividere il cibo solo con coloro che sono stati carini con lei e che hanno piacere ad averla in gruppo durante i pasti. Nonostante anche gli altri concorrenti abbiano cercato di riportare l’ordine, anche a causa di evidenti incomprensioni tra la modella e l’ex atleta, le cose non sono andate a finire bene.

La modella si è ritrovata quindi a stare sola, in lacrime, più per la tensione che per altro, ma ha ricevuto il sostegno inatteso di Marco Mazzoli.

“Non posso lasciarti piangere da sola. Nella vita devi goderti il tragitto. Anche il viaggio è bello. Alla fine anche io sono in pace. Devi fare la stessa cosa, non litigare. Ti fai male e sprechi energie. Le persone fanno fatica a fidarsi di te. Goditi il viaggio”, ha provato a dirle la voce di Radio 105 mettendo da parte, per un momento, “l’ascia di guerra”.

Di seguito anche il post Twitter dell’Isola con alcune delle parole di Mazzoli dopo la lite:

Con l'arrivo della dispensa settimanale, scoppia un altro battibecco tra Helena e il resto del gruppo! ⚡️ #Isola pic.twitter.com/O1feY22FuC — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 7, 2023

