Pietro Fanelli scatena polemiche rivelando le presunte richieste di foto intime da parte di Tommaso Zorzi. Scopri i dettagli delle accuse.

L’ex naufrago, Pietro Fanelli, da quando è tornato da L’Isola dei Famosi sta facendo molto parlare di sé. Dopo la colorita risposta a Fedez, che lo definiva un “Intellettuale teatrante“, stavolta il poeta attacca un altro personaggio famoso: Tommaso Zorzi.

Le accuse sono gravi: secondo Fanelli, Zorzi avrebbe richiesto foto particolari tramite chat privata. Ma vediamo che cosa ha rivelato l’ex naufrago.

Pietro Fanelli: “Ho le chat di Zorzi che mi chiede foto”

A lanciare lo scoop è stato Fabrizio Corona, che sul suo sito, Dillinger News, ha pubblicato un audio di Fanelli. Nell’audio si sente: “Ho delle chat con questo personaggio, Tommaso Zorzi, in cui mi chiede le foto …., me le chiede insistentemente. Mi ha detto che in cambio mi avrebbe dato il follow. Quindi ci tengo a far vedere come sia un po’ un ipocrita. Lui sui social fa la figura di quello tutto per bene“.

Pietro Fanelli, Credits Comunicato Stampa Al via la nuova edizione de “L’isola dei famosi”

Poi continua: “Voglio specificare che io non giudico queste cose immorali. Però io dico quello che faccio nella vita privata e poi non faccio il perbenista, quindi vorrei smascherarlo. Se per te va bene ti posso mandare tutte le chat, tu fammi sapere“.

La reazione di Tommaso Zorzi alle accuse di Pietro Fanelli

Al momento, Tommaso Zorzi non ha risposto alle accuse di Fanelli. Tuttavia, è evidente che l’episodio sta suscitando grande interesse e dibattito sul web. Resta da vedere se Zorzi fornirà una risposta alle gravi accuse o se questo scandalo avrà ulteriori sviluppi.

Intanto, resta anche da vedere se Fanelli condividerà pubblicamente le chat private di Zorzi per “smascherarlo”, come dice lui, e provare di aver realmente ricevuto tali proposte. Si rivelerà tutta una frottola o c’è un fondo di verità nelle accuse di Pietro Fanelli?