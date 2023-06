Cosa è successo davvero tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo? Il retroscena ad Amici 22 e il rapporto teso tra i due.

Sebbene Amici 22 si sia ormai concluso da tempo, alcuni retroscena sull’ultima edizione stanno piano piano venendo a galla in queste settimane. In modo particolare si sta parlando sempre con maggiore insistenza di presunti rapporti tesissimi tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo. C’è chi fa riferimento addirittura ad una pesante lite tra i due.

Raimondo Todaro, alta tensione con Emanuel Lo

Nelle ultime ore si sono fatti sempre più insistenti alcuni rumors su un rapporto decisamente teso tra i due professori di danza della scuola di Amici. In particolare tutto sarebbe partito da quanto riferito da Dagospia: “C’è stato uno scazzo a Amici tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo di cui non si é parlato: il primo non sopportava l’ attenzione riservata al collega che con i balletti sexy con Lorella Cuccarini ha stregato i telespettatori”.

Insomma una sorta di gelosia che sarebbe venuta a galla non tanto per un confronto diretto tra i due quanto per l’impossibilità di Raimondo di potersi esibire alla pari con “l’avversario” in quanto la sua partner, Arisa, di professione fa la cantante, mentre la Cuccarini era perfetta per tutte le performance con Lo.

Ovviamente si tratta solo di una indiscrezione ma non è detto che le cose non possano davvero essere andate così tra i due…

