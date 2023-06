Scoppia una coppia di Uomini e Donne trono over. Lo sfogo della dama dopo l’uscita dal programma e le pesanti accuse.

Novità per i telespettatori di Uomini e Donne e, nello specifico, del trono over. Una coppia è… scoppiata. Stiamo parlando di Silvia e Sabino che dopo essere usciti insieme a fine aprile (tempi della messa in onda del programma), ora annunciano di essersi detti addio. In particolare è la dama a sfogarsi e raccontare la sua versione dei fatti…

Uomini e Donne Silvia e Sabino si sono lasciati

Maria De Filippi

Come detto, la coppia del trono over del programma di Maria De Filippi era uscita insieme nel mese di aprile non senza qualche dubbio da parte di qualcuno nonostante la relazione sembrasse essere molto sincera e sentita.

Silvia ha voluto spiegare quanto accaduto con Sabino e lo ha fatto in una diretta social con Fralof. “È stato un gran bel film. Si è venduto molto molto bene. Se più che a Uomini e Donne avesse partecipato a un Golden Globes, avrebbe vinto per miglior attore protagonista. Da Oscar. Avrebbe vinto l’Oscar”, le parole della dama riprese da Today.

E sui comportamenti dell’uomo, Silvia ha raccontato: “Fuori dalle telecamere ho avuto una brutta sensazione. Si è dimostrata una persona che non è. Non ho mai postato una foto insieme a lui e devo dirti la verità sono rimasta molto molto male perché secondo me era un uomo, per quello che lo avevo conosciuto io, con cui ci poteva essere una storia. Difficile perché la lontananza c’era sicuramente, però avrebbe potuto nascere qualcosa. Invece assolutamente no. E secondo me sono stata anche usata se proprio devo dirla tutta”.

Staremo a vedere se con l’inizio della nuova stagione i due torneranno a raccontare cosa è successo e dare le loro versioni dei fatti.

Di seguito anche un post Instagram di aprile quando i due del trono over avevano lasciato il programma:

