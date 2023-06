Una scelta ben precisa quella raccontata da Costanza Caracciolo di mettere su famiglia con Christian Vieri dopo poco tempo dall’essersi conosciuti.

Nel corso della nuova puntata del podcast di Diletta Leotta ‘Mamma Dilettante’, sono stati ospiti Costanza Caracciolo e Christian Vieri, una delle coppie più conosciute in tv formate dal binomio calciatore-velina (in questo caso entrambi ex). La ragazza ha spiegato come la sua storia con Bobone si sia sviluppata in modo diverso rispetto a come, di solito, cresce e cambia un rapporto di coppia.

Costanza Caracciolo e la storia con Vieri

Nel corso della chiacchierata con la Leotta, la coppia ha raccontato la decisione di fare subito una famiglia e conoscersi mentre si costruiva il tutto. “Se il nostro rapporto è cambiato nel tempo? In realtà è cresciuto, perché abbiamo fatto un po’ il contrario. Mentre le persone ‘normali’ si conoscono, si frequentano, stanno anni insieme e poi fanno una famiglia, noi abbiamo fatto esattamente l’opposto e devo dire che sì, il rapporto è cresciuto”, ha spiegato la Caracciolo mentre Vieri annuiva.

Nello specifico la coppia ha detto: “Abbiamo deciso di fare un figlio dopo soli tre mesi”. La spiegazione su questo punto l’ha data anche l’ex bomber: “Noi ci conoscevamo già, io la conoscevo da circa 10 anni. Lei era fidanzata, io pure, ma ci incontravamo, ci vedevamo sempre. Poi io mi sono sfidanzato, ero a Miami, e le ho mandato un po’ di messaggi, ci siamo visti ed eccolo lì”.

La Caracciolo ha però precisato: “Partire direttamente dalla famiglia ti fa capire che vuoi costruire qualcosa insieme e che andate nella stessa direzione”.

Sentento le parole della coppia, anche la Leotta ha poi aggiunto che anche tra lei e Karius è andata in questo modo. L’auspicio, manifestato anche durante il podcast, è che le cose tra lei e il portiere possano andare bene come all’ex Velina e l’ex centravanti.

