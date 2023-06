Crisi tra Blancos e la fidanzata Martina Valdes? Sembra proprio di sì. In queste ore alcuni fan molto attenti hanno notato un dettaglio…

Lo abbiamo visto sorridente e fare “pace” con Gianni Morandi solamente poche ore fa. Ma nella vita privata di Blanco le cose non sembrano andare allo stesso modo che come in quella professionale. Stiamo parlando della sua relazione con Martina Valdes che, pare, essere in crisi. Sui social alcuni utenti hanno notato un dettaglio emblematico…

Blanco, crisi con Martina Valdes? Il gesto sui social

Blanco

Sebbene i due diretti interessati, fino ad ora, non abbiano detto nulla riguardo il loro rapporto, secondo molti fan del cantante e della ballerina, tra i due c’è aria di crisi.

“La fidanzata di Blanco, Martina Valdes, ieri ha pubblicato un post e lui non l’ha minimamente calcolato. Nè like, né commento, che è solito fare”, ha scritto un fan all’esperta di gossip Deianira Marzano che, come sempre, raccoglie le segnalazioni degli utenti. E ancora: “In più lei ha cancellato le storie in evidenza con lui”. Un altro utente invece ha scritto: “Io l’ho visto parecchie volte all’Esselunga di Desenzano. Perché lui abita lì vicino. Era sempre solo o con i genitori”.

Insomma, secondo i più attenti pare proprio esserci crisi tra i due ragazzi. La stessa esperta ha scritto: “Si è appena appurato pare siano in crisi. Passeggera?”.

Per rispondere a questa domanda, però, bisognerà attendere altri indizi o le parole dei diretti interessati.

Di seguito, invece, un post dei due ragazzi presente sul profilo Instagram di Martina:

Riproduzione riservata © 2023 - DG