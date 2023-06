Un episodio grave e preoccupante per tutti i cittadini di Milano ha portato Giulia Salemi a scrivere al sindaco Beppe Sala.

Anche Giulia Salemi “scende in campo” sul tema della sicurezza a Milano. Un terribile episodio di un’aggressione ad un ragazzo ha generato lo sdegno e tanta preoccupazione per i cittadini del capoluogo lombardo tanto che la stessa influencer e volto tv ha voluto esporsi in prima persona scrivendo al sindaco Beppe Sala.

Giulia Salemi scrive al sindaco di Milano Beppe Sala

Giulia Salemi

Non è la prima volta che esponenti della tv o personaggi noti anche sui social decidono di dire la propria sul tema sicurezza a Milano. Dopo Chiara Ferragni in passato, ecco anche Giulia Salemi.

L’opinionista social del GF Vip ha voluto parlare del delicato argomento anche a seguito di una recente aggressione ad un ragazzo, Michele, che, alle 5 del pomeriggio, è stato colpito e rapinato in pieno centro da ben quattro malviventi.

Il giovane in questione, per altro, è uno conoscente proprio della Salemi e anche questo l’ha spinta ad esporsi: “Molto dispiaciuta di vedere questo video perché conosco il ragazzo aggredito. Ma a prescindere, è una vergogna quello che continua a succedere a Milano, per di più in centro e alle 5 di pomeriggio. Qualcuno vuole fare qualcosa o andiamo avanti così?”, le parole della donna su Instagram dove è stato taggato proprio il sindaco di Milano Beppe Sala.

Staremo a vedere se, chiamato in causa in prima persona, il numero uno del capoluogo lombardo vorrà rispondere in qualche modo. In precedenza, Sala aveva spiegato che sarebbero arrivati 500 nuovi agenti di polizia in città: “Non chiedo più forze di polizia perché con uno slogan tagliamo corto, ma perché sono importanti. E ho avuto la soddisfazione di sentire la mia richiesta considerata e penso che il ministro e chi lavora con lui farà il possibile per porre un occhio particolare su Milano”, erano state le sue parole.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’influencer su ben altri temi:

Riproduzione riservata © 2023 - DG