Curioso rumors sulla madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, che di recente avrebbe “folgorato” un noto divo di Hollywood.

Un incontro davvero particolare, e che ha generato più di un rumors, è andato in scena nel corso della 69esima edizione del Taormina Film Fest dov’è stata presentata l’anteprima italiana dell’ultimo film di Indiana Jones “Il Quadrante del Destino”, al cinema dal 28 giugno. Già dal titolo potreste comprendere che tra i protagonisti della vicenda ci sia Harrison Ford. Il noto attore sarebbe rimasto “folgorato” da… Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, presente all’evento e che ha avuto modo di parlare proprio con lui…

Marina Di Guardo e Harrison Ford: il rumor e la risposta

Marina Di Guardo

A far sapere a tutti del particolare incontro e anche della chiacchierata è stata proprio la madre di Chiara Ferragni che sui social ha condiviso una serie di foto e video che la vedono appunto protagonista, in veste di scrittrice, di un dialogo con l’attore. “Oggi ho avuto l’onore di conversare con il mitico Harrison Ford in occasione del lancio di Indiana Jones e il quadrante del destino. Un’esperienza davvero indimenticabile per chi come me ha adorato fin da ragazzina questi film, grazie a Disney che ha realizzato questo sogno”, le parole della Di Guardo nella didascalia del post.

Successivamente a questo ecco l’indiscrezione di Dagospia che ha scritto: “Colpo di fulmine per Harrison Ford in Italia per presentare Indiana Jones e il Quadrante del Destino: è rimasto folgorato da Marina Di Guardo, ovvero la mamma di Chiara Ferragni, con la quale si è a lungo intrattenuto”.

Ma sarà davvero così? A rispondere ci ha pensato la diretta interessata che, riprendendo la “notizia”, ha replicato con grande entusiasmo e ironia. “Magari”.

Di seguito anche un post Instagram con la donna e Harrison Ford:

