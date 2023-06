La nota pallavolista Paola Egonu incanta tutti con un outfit particolarmente sensuale. Il dettaglio che piace ai fan.

L’abbiamo vista trascinare le sue squadre di club e la Nazionale di pallavolo italiana. Ma Paola Egonu, ormai da tempo, non è solo un’icona dello sport ma lo è anche in campo abbigliamento, non solo sportivo. La conferma arriva anche in queste ore con alcuni scatti social che la vedono “in vesti” decisamente insolite…

Paola Egonu, il dettaglio allo specchio incanta

Paola Egonu

Tornata in Italia per giocare nella Serie A1 femminile con i colori della Vero Volley, Paola Egonu si sta godendo, prima dell’inizio della nuova stagione, alcuni momenti di relax. La nota pallavolista si sta riposando in queste ore sotto il sole del Texas. Su Instagram ha pubblicato foto e stories da Austin, dove si trova appunto in questo momento.

Ed è proprio da qui che l’atleta italiana della Nazionale ha acceso i suoi fan e tutti i suoi seguaci – oltre 400 mila solo su Instagram. In che modo? Con un outfit davvero inedito rispetto a quelli sportivi a cui tanti sono abituati.

La bella Paola, infatti, ha sfoggiato prima allo specchio e poi normalmente durante un’uscita, un abito lungo molto attillato che ne ha messo in risalto il fisico sportivo e perfetto. L’altezza gioca dalla sua e molti fan sono rimasti sbalorditi nel vederla con un look non fatto di canottiera da gioco e pantaloncini.

Per lei, però, non è una novità utilizzare degli outfit più ricercati. La Egonu, infatti, è diventata icona di stile e modella per svariati marchi e, infatti, la si vede sempre più spesso protagonista di shooting e pubblicità.

Come detto, la nota pallavolista non è nuova ad outfit “meno sportivi” e più ricercati come quello recente che ha incantato tutti. Di seguito anche una serie di suoi post Instagram:

Riproduzione riservata © 2023 - DG