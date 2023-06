La modella Alessia Tedeschi ha mostrato via social le cicatrici a lei lasciate dal grave incidente in barca avuto 10 anni fa.

La splendida modella Alessia Tedeschi ha mostrato via social le cicatrici a lei rimaste sulla schiena dopo il grave incidente vissuto in barca mentre si trovava in compagnia di alcuni amici.

A causa forse della forte velocità la modella fu sbalzata fuori dal mezzo e andò a sbattere contro un’elica sott’acqua, ferendosi gravemente. Dopo esser stata soccorsa e portata in ospedale le fu asportata la milza. “Per essere insostituibili bisogna essere unici”, ha scritto nel suo post via social Alessia Tedeschi.

Alessia Tedeschi: le cicatrici

A luglio 2013 Alessia Tedeschi fu protagonista di un grave incidente mentre si trovava in barca a Capri in compagnia di alcuni amici (tra cui la showgirl Elisabetta Canalis). I segni del drammatico episodio le sono rimasti ben evidenti sulla schiena, ma oggi la modella ha affermato di considerarli un punto di forza e non qualcosa da nascondere. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza e per il messaggio da lei lanciato sui social.

