Annalisa Minetti ha annunciato di aver perso completamente la vista e ha svelato quali sarebbero le sue emozioni a tal proposito.

Da anni Annalisa Minetti combatte contro una malattia che l’ha condotta verso la cecità e, nella sua ultima intervista a La Verità ha confessato che oggi non riuscir3ebbe più a vedere praticamente nulla.

“Un po’ rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non (vedo, ndr) più, nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto. (…) Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quel che posso.”

Annalisa Minetti

Annalisa Minetti: la cecità

A 18 anni Annalisa Minetti ha scoperto di soffrire di una grave patologia che l’ha condotta a perdere completamente la vista. In passato la stessa artista aveva confessato di riuscire a vedere quantomeno delle ombre, mentre adesso la sua malattia sarebbe progredita rendendola completamente cieca.

La cantante ha sempre cercato di affrontare con leggerezza e ottimismo la sua situazione e, oltre ai riconoscimenti ottenuti durante la sua carriera musicale, si è guadagnata anche la medaglia d’argento ai campionati italiani paraolimpici di triathlon.

Riproduzione riservata © 2023 - DG