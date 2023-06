Lory Del Santo è stata travolta da una vera e propria ondata di critiche sui social a causa delle ultime foto da lei postate.

Lory Del Santo è apparsa a dir poco irriconoscibile sui social, dove in tanti l’hanno presa di mira per il suo aspetto a causa dei suoi presunti fotoritocchi o a causa dei suoi presunti interventi di chirurgia estetica. “Ha cambiato fisionomia non sembra neanche lei”, le ha scritto qualcuno tra i commenti alle foto, e ancora: “Fermati, da retta!“, oppure: “Ti ho scambiata per Nataly Caldonazzo”.

Lory Del Santo: le critiche per le foto

Lory Del Santo è stata travolta da una vera e propria bufera sui social a causa delle sue ultime foto, che la ritraggono per le vie di Hollywood. Al momento la showgirl non ha replicato alle critiche e in tanti si chiedono se lo farà. La Del Santo ha sempre affermato di non aver fatto uso della chirurgia estetica se non per migliorare leggermente l’aspetto delle sue labbra, e a Oggi aveva confessato:

“Io il seno lo aumento mangiando, che è la cosa più naturale. Più mangi e più ti aumenta il seno. Ho ritoccato la bocca leggermente, ma diciotto anni fa”. La showgirl replicherà alle numerose critiche nei suoi confronti?

