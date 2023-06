Giorgia Soleri ha risposto ai fan che le hanno fatto alcune domande sulla sua relazione aperta con l’ex fidanzato Damiano David.

Alcuni giorni fa Giorgia Soleri ha annunciato pubblicamente la fine della sua storia con Damiano David, con cui ha svelato di aver avuto una relazione aperta. In queste ore la modella e attivista ha risposto ad alcune domande dei fan in merito alla questione e ha svelato se lei e l’ex fidanzato fossero gelosi l’uno dell’altra.

“Le non monogamie etniche sono tantissime e tutte diverse, così come le persone all’interno dellla o delle relazioni. Purtroppo è impossibile rispondere generalizzando ma in linea di massima: sì, può accadere di provare gelosia. La domanda è: come scegliamo di comportarci in seguito?”, ha scritto nelle sue stories.

Giorgia Soleri

Giorgia Soleri, la relazione aperta con Damiano: i dettagli

Per la prima volta Giorgia Soleri ha rotto il silenzio in merito al suo addio a Damiano David e ha anche specificato che i gatti adottati insieme al cantante sarebbero rimasti a vivere insieme a lei.

“L’unico accordo è che i gatti sono di entrambi e può venirli a trovare quando vuole (che io ci sia o meno). Sono rimasti con me per una questione di comodità di gestione e di stile di vita”, ha dichiarato la modella attivista attraverso i social. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? I fan sono in trepidante attesa di saperne di più visto che il cantante (poco prima del suo annuncio d’addio alla Soleri) è stato avvistato mentre baciava un’altra ragazza.

Riproduzione riservata © 2023 - DG