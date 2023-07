Il tour negli stadi dell’estate 2023 di Tiziano Ferro ha aperto i battenti: vediamo la scaletta delle canzoni e le date della tournée.

Lo scorso 7 giugno, Tiziano Ferro ha dato il via al suo tour negli stadi dell’estate 2023. L’artista di Latina è tornato ad esibirsi dal vivo dopo lo stop forzato della pandemia da Covid-19, per cui l’emozione era davvero alle stelle. Vediamo qual è la scaletta preparata dallo stesso cantante e tutte le tappe della tournée.

Tiziano Ferro, tour estate 2023: la scaletta

Tiziano Ferro ha aperto i cancelli del suo tour negli stadi dell’estate 2023. Quattordici date in giro per tutta l’Italia, che arrivano a distanza di anni, dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19. Molte delle tappe, infatti, sono recuperi di concerti che erano in programma per il 2021. I fan del cantante di Latina aspettavano con ansia questo momento e, coloro che non hanno ancora assistito alla sua performance dal vivo, non vedono l’ora di cantare a squarciagola l’intera scaletta preparata dall’artista. E’ stato lo stesso Tiziano a comunicare via Instagram i 30 brani scelti per il tour dell’estate 2023.

La scaletta delle canzoni che Ferro porterà in scena durante il tour estate 2023 è la seguente:

La differenza tra me e te

Il conforto

Incanto

Destinazione mare

Raffaella è mia

Il regalo più grande

Addio amore mio

La fine

Xdono

Imbranato

Ti scatterò una foto

Alla mia età

Sere Nere

Accetto Miracoli

L’amore è una cosa semplice

Hai delle isole negli occhi

Balla per me

Il mondo è nostro

Buona (cattiva) sorte

La vita splendida

Potremmo ritornare

Ed ero contentissimo

La prima festa del papà

Per dirti ciao!

Ti voglio bene

Indietro

Addio mio amore

E fuori è buio

L’ultima notte al mondo

Amici per errore

Tiziano Ferro ha preparato la scaletta del tour scegliendo le canzoni da tutto il suo repertorio e non è stato un lavoro semplice. L’artista ha voluto raccontare la sua carriera, inevitabilmente legata all’affetto che i fan gli hanno sempre dimostrato, con 30 brani che, in un modo o nell’altro, hanno segnato il suo percorso professionale.

Le tappe del tour estate 2023

Di seguito, tutte le tappe del tour estate 2023 di Tiziano Ferro e i relativi recuperi:

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil (recupero del 30 maggio 2020, 6 giugno 2021)

11 giugno 2023 Torino, Stadio Olimpico (recupero dell’11 giugno 2020, 22 giugno 2021)

15 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (recupero del 5 giugno 2020, 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (recupero del 6 giugno 2020, 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (recupero dell’8 giugno 2020, 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze, Stadio Franchi (recupero del 17 giugno 2020, 9 giugno 2021)

24 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (recupero del 15 luglio 2020, 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (recupero del 16 luglio 2020, 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (recupero del 24 giugno 2020, 26 giugno 2021)

1° luglio 2023 Bari, Stadio San Nicola (recupero del 3 luglio 2020, 29 giugno 2021)

4 luglio 2023 Messina, Stadio San Filippo (recupero del 27 giugno 2020 presso lo Stadio San Filippo, 3 luglio 2021 presso lo Stadio Cibali di Catania)

8 luglio 2023 Ancona, Stadio Del Conero (recupero del 20 giugno 2020, 6 luglio 2021)

11 luglio 2023 Modena, Stadio Braglia (recupero del 7 luglio 2020, 12 giugno 2021)

14 luglio 2023 Padova, Stadio Euganeo (recupero del 14 giugno 2020, 14 luglio 2021)

