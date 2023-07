Tananai ha dato il via al suo tour dell’estate 2023: 16 tappe e 24 canzoni. Vediamo la scaletta dei concerti e tutte le date.

Al Festival di Sanremo 2023, Tananai si è classificato al quinto posto con la canzone Tango. Un successo incredibile, che l’ha spinto ad organizzare un tour dell’estate 2023 in giro per l’Italia. Vediamo la scaletta delle canzoni e tutte le date dei concerti.

Tananai, tour estate 2023: la scaletta dei concerti

Dopo il successo con Tango al Festival di Sanremo 2023, Tananai ha dato il via al suo tour dell’estate 2023. La data zero è stata quella di giovedì 1 giugno presso il Cortona Comics di Cortona, in provincia di Arezzo. La tournée si chiuderà venerdì 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. L’artista porta in scena 24 canzoni, alcune delle quali appartengono all’ultimo disco Rave, Eclissi. Di seguito, la scaletta del tour dell’estate 2023 di Tananai:

Quelli come noi

Nera Salsa di Soia

Gli anni migliori

Volersi male

Esagerata

Piccola Gabber

Tre quarti

Campo minato

Sognami (feat. Biagio Antonacci)

Calcutta

Maleducazione

Sesso occasionale

La dolce vita (feat. Fedez e Mara Sattei)

Rave, Eclissi

Giugno

Estate (feat. Giuliano Sangiorgi e Andro dei Negramaro)

Dj Set + Pasta

Baby Goddamn

10k scale

Ichnusa

Abissale

Serie A

Fottimi

Tango

Il tour dell’estate 2023 vede Tananai esibirsi con ventiquattro canzoni. Alcune delle tappe sono già sold out, una grande soddisfazione per l’artista che nel 2022 si era classificato ultimo al Festival di Sanremo con il brano Sesso occasionale.

Tananai: tutte le date della tournée

Il tour dell’estate 2023 di Tananai prevede 16 concerti in giro per l’Italia. Alcune date sono state aggiunte in un secondo momento. Di seguito, tutte le tappe:

Giovedì 1° giugno 2023 – Cortona (Ar) – Cortona Comics – NUOVA DATA

Sabato 24 giugno 2023 – Senigallia (An) – Mamamia

Martedì 04 luglio 2023 – Bologna – Sequoie Music Park

Venerdì 07 luglio 2023 – Brescia – Brescia Summer Music

Venerdì 14 luglio 2023 – Collegno (To) – Flowers Festival

Sabato 15 luglio 2023 – Genova – Festival Arena del Mare

Venerdì 21 luglio 2023 – Pordenone – Pordenone Live

Venerdì 28 luglio 2023 – Matera – Sonic Park Matera

Mercoledì 9 agosto 2023 – Roccella Jonica (Rc) – Roccella Summer Festival – NUOVA DATA

Mercoledì 02 agosto 2023 – Jesolo (Ve) – Spiaggia Del Faro – Suonica Festival

Venerdì 04 agosto 2023 – Cinquale (Ms) – Viper Summer Festival

Lunedì 07 agosto 2023 – Pescara – Zoo Music Fest

Martedì 08 agosto 2023 – Gallipoli (Le) – Parco Gondar – Oversound Music Festival

Venerdì 11 agosto 2023 – Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

Sabato 9 settembre 2023 – Sesto San Giovanni (MI) – Carroponte

Venerdì 25 settembre 2023 – Roma – Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – NUOVA

Riproduzione riservata © 2023 - DG