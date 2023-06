Il 3 luglio 2023 ci sarà il primo dei 7 spettacoli astronomici più attesi dell’anno: la Superluna del Cervo. Ecco come e a che ora vederla.

Il primo dei sette eventi astronomici più attesi del 2023 sta per andare in scena. Ci riferiamo alla Superluna del Cervo del 3 luglio, quando la luna apparirà più vicina, grande e luminosa. Vediamo come e a che ora vederla, anche in streaming.

Superluna del Cervo del 3 luglio 2023: come e a che ora vederla

Il 3 luglio 2023 tutti gli occhi saranno puntati al cielo per uno degli spettacoli astronomici più attesi dell’anno. Stiamo parlando della superluna, la prima delle sette che andranno in scena in questo anno. Viene chiamata anche Superluna del Cervo perché, secondo la leggenda, in questo mese le corna degli animali maschi crescono così tanto da riuscire a coprire la luce dalla luna.

La superluna sarà piena alle ore 13:41 del 3 luglio 2023, circa 36 ore prima del suo passaggio al perigeo, ovvero ad una distanza dalla Terra pari a 360.149 km. Si tratta di una distanza minima, quindi significa che la luna apparirà più vicina, grande e luminosa. Generalmente, infatti, dista da noi poco più di 384.000 km. La superluna, quindi, si manifesta proprio quando c’è la sovrapposizione tra la luna piena e il passaggio al perigeo.

“La prossima apparirà circa il 5% più grande e un po’ più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto. Infatti, si tratta di variazioni tutt’altro che eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all’evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato“, ha dichiarato Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project.

Superluna 3 luglio 2023: per vederla basta alzare gli occhi al cielo

La superluna del 3 luglio 2023 sarà ben visibile al tramonto e all’alba. Basterà alzare gli occhi al cielo per godere dello spettacolo. Masi ha dichiarato: “Durante il crepuscolo la luce solare residua consente di ammirare il paesaggio terrestre mentre la Luna piena si alza o cala sull’orizzonte. Di notte la sua luce è molto intensa, quasi abbagliante, rispetto a quella molto discreta del panorama. Al suo sorgere o tramonto, la Luna si proietta dietro palazzi ed elementi del paesaggio, generando la sensazione che il suo disco sia più grande, ma è solo un’illusione ottica, dovuta appunto alla presenza nel campo visivo di termini di paragone, tratti dall’ambiente“. Volendo, si può seguire l’evento astronomico in streaming, collegandosi a partire dalle ore 23:00 al sito del Virtual Telescope Project.

