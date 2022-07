Il 13 luglio 2022 ci sarà la superluna: uno spettacolo imperdibile, amato sia dagli esperti del settore che dalla gente comune. Come vederlo?

Occhi puntati al cielo il 13 luglio 2022: la superluna sarà più grande del 14% e più luminosa del 30% rispetto al satellite classico. Lo spettacolo non sarà del tutto visibile per quanti si trovano in Italia, ma, intorno alle 21:20, scegliendo una posizione ad hoc si assisterà ad un fenomeno ugualmente bello.

Superluna del 13 luglio: come vederla?

Il 13 luglio 2022, sia per gli amanti dell’astronomia che non, c’è uno spettacolo imperdibile: la superluna. In questa occasione, il satellite sarà ancora più grande e luminoso del solito, fornendo agli occhi più curiosi una magnifica esperienza. Scegliendo la postazione giusta, ovvero verso Sud/Est e più buia possibile, la luna apparirà immensa e sembrerà cadere quasi addosso.

Secondo la National Aeronautics and Space Administration (NASA), la superluna sarà più grande del classico satellite del 14% e più luminosa del 30%. Il picco massimo è previsto per il 13 luglio 2022 alle ore 11:09, ma uno spettacolo altrettanto bello si avrà alle ore 20:37, quando ci sarà la fase di luna piena. In questo ultimo momento, la distanza dalla terra sarà pari a 357.418 chilometri.

E’ bene sottolineare che, in questi due momenti, la superluna sarà situata sotto all’orizzonte orientale, per cui non sarà del tutto visibile. Non abbattetevi perché alle ore 21:20 vi basterà alzare lo sguardo al cielo in direzione Sud/Est per assistere ad uno degli spettacoli naturali più belle di sempre.

La più grande #superluna del 2022 è arrivata. Questo imminente spettacolo spaziale è assolutamente da vedere perché sarà piuttosto unico. Per coloro che non conoscono le superlune, queste indicano che il satellite naturale della Terra ha raggiunto la sua fase lunare completa . pic.twitter.com/8AWLCUQgbQ — VOSTRA ALTEZZA IMPERIALE CZAR RMTVAZ®️ ❤ (@ATHOMICAAQUILA1) July 11, 2022

Luglio 2022: non c’è solo la superluna da osservare

Nel mese di luglio 2022 non ci sarà solo la superluna da osservare, ma anche le stelle cadenti. Quanti, dopo questi anni difficili, non hanno bisogno di un pizzico di fortuna in più? Le date da segnare in agenda sono diverse: il 12 luglio per le esplosioni delle Capricornidi, il 18 per le Aquilidi e il 28 luglio per le Cignidi. Infine, non dimenticate che Saturno e Giove, dopo mesi di parziale ‘assenza’, torneranno ad essere visibili ad occhio nudo proprio nel corso dell’estate.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG