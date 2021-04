Nella notte tra il 26 e 27 Aprile 2021, occhi puntati al cielo: è prevista infatti la Superluna, un fenomeno da non perdere.

Non prendete impegni nella notte tra il 26 e 27 Aprile 2021 perché assicurano gli esperti che ci sarà un evento nel cielo davvero imperdibile. Si tratta del fenomeno della Superluna chiamato così quando la luna piena si troverà alla minima distanza dalla Terra e per godere di questo spettacolo naturale basterà soltanto svegliarsi presto e uscire fuori al balcone o nel proprio giardino. Ecco i dettagli e l’ora esatta.

La prima Superluna dell’anno, ecco quando

La prima Superluna dell’anno 2021 è prevista nella notte tra il 26 e 27 Aprile 2021 e dove la luna apparirà di colore rosa.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/luna-eclissi-luna-e-fogliame-961850/

L’evento, chiamato Superluna (termine non scientifico) viene invece definito dagli astrofili “Plenilunio al perigeo” ed indica il momento in cui la luna si troverà vicino al perigeo (cioè la distanza minima dalla Terra).

La Luna piena apparirà quindi più grande e di un colore rosa e questo fenomeno sarà visibile da tutto il mondo.

A che ora è prevista la Superluna in Italia?

Ufficialmente la luna piena ci sarà il 27 aprile alle ore 5:31 ma il fenomeno si prolungherà per tutta la notte (condizioni atmosferiche permettendo) e sarà visibile per ben due notti consecutive.

Inoltre gli esperti assicurano, per chi non riuscirà a godere di questo spettacolo, che durante l’anno ce ne saranno ben altri due: le future Superlune sono infatti previste per prossimo 26 maggio e 24 giugno 2021.

A tal proposito, l’Unione Astrofili Italiani ha fatto già sapere che la Luna piena del 25 e del 26 di maggio sarà decisamente più “Super” questo proprio perché sarà leggermente più vicina: “Con dimensioni apparenti quindi più grandi e con un minore intervallo di tempo tra la fase di Luna Piena e l’istante in cui la Luna si trova al perigeo”.