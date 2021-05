Dalle mascherine alla lista degli invitati, fino al buffet: tutto quello che c’è da sapere sulle regole per i matrimoni nell’estate del 2021.

Il mese di maggio 2021 segna anche la ripartenza dei matrimoni. Le coppie che vorranno infatti giurarsi amore eterno potranno farlo di nuovo con tanto di cerimonia ed invitati ma attenzione, perché ci sono una serie di regole anti-Covid da rispettare. Ecco quali sono.

Matrimoni 2021: regole anti Covid

La Conferenza delle Regioni ha redatto un protocollo “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” contenente anche tutte le nuove regole da osservare per le cerimonie e i ricevimenti. Se avete quindi ricevuti inviti ad un matrimonio per la stagione estiva 2021 ecco come bisognerà comportarsi.

Il documento pubblicato dalle Regioni, oltre a contenere le misure già previste sia nel campo della ristorazione e dei riti religiosi e civili contiene anche le “Indicazioni integrative” che “costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell’ambito delle cerimonie ed eventi analoghi”.

matrimonio coppia riso

-Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento.

-Mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.

-Riorganizzare gli spazi al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Dove è possibile, organizzare anche percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

-I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti.

-Privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (come giardini e terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

– Assicurare un’ adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.

-Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.

Matrimoni 2021: buffet e mascherine

– E’ consentito organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalita’ self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose.