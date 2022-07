Gli FPS sono i fotogrammi per secondo e indicano la frequenza con cui i fotogrammi appaiono su uno schermo.

Il termine FPS è molto utilizzato non solo nel mondo dell’informatica, ma anche dagli appassionati di videogame e di cinema. Questo acronimo si usa per indicare i fotogrammi per secondo, ossia la frequenza con la quale le immagini appaiono su uno schermo formando immagini video. I contenuti video che vediamo ogni giorno sono infatti formati da immagini fisse riprodotte consecutivamente che, così, danno senso di movimento.

Scopriamo cosa significa esattamente la parola e vediamo qual è il frame rate migliore nei vari contesti.

Origini : è l’acronimo dell’espressione inglese “frames per second”

: è l’acronimo dell’espressione inglese “frames per second” Quando si usa : nel mondo dell’informatica e dei gamer, per indicare i frame per secondo.

: nel mondo dell’informatica e dei gamer, per indicare i frame per secondo. Lingua : inglese (acronimo)

: inglese (acronimo) Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di FPS

L’acronimo FPS sta per “frames per second” che in italiano si traduce come “fotogrammi per secondo”. Si tratta quindi della frequenza con cui le immagini appaiono sullo schermo formando le immagini in movimento. I video che vediamo tutti i giorni, infatti, sono composti da immagini fisse riprodotte una dopo l’altra per dare senso di movimento. Quindi, quando si parla di video a 60 FPS, si intende che ci sono 60 fotogrammi per secondo.

La frequenza dei frame cambia a seconda di tanti fattori ed è particolarmente importante nel mondo dei videogame. Qui infatti è essenziale avere un’elevata quantità di frame per secondo per una riproduzione fluida dei giochi online. Il minimo si attesta sempre sui 30 FPS, ma ci sono molti videogiochi che superano i 60 FPS.

La fluidità delle immagini dipende comunque anche da altri fattori come ad esempio il monitor che si utilizza. Per tale motivo è necessario avere un monitor con una frequenza di aggiornamento più alta (refresh) per riuscire a giocare in modo competitivo.

Esempi d’uso

Vediamo a questo punto alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio come utilizzare il termine:

“In Warzone non riesco mai ad arrivare infondo: dovrei provare a cambiare le impostazioni per migliorare gli FPS”.

“Nei battle royale è essenziale avere FPS elevate per non avere problemi”.

“Puoi essere shoppone quanto vuoi, ma se hai pochi FPS non riuscirai mai a vincere a nessun videogame”.

