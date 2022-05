La parola shoppone è un neologismo utilizzato per indicare un gamer che spende molto in un videogame per rafforzarsi.

Il mondo dei videogame online è pieno di termini gergali e di neologismi che conoscono solo i gamer. Tutti coloro che iniziano a giocare si trovano quindi molto in difficoltà quando sentono o leggono per la prima volta alcuni termini. Le parole dei gamer non sono infatti tutte utilizzate nella vita di tutti i giorni e dunque è complicato capire tutto per chi è nuovo di questo mondo.

Un neologismo molto diffuso da qualche tempo è di certo la parola shoppone. Questo termine ha chiaramente origine dalla parola “shopping”, ma qual è il suo significato? Scopriamo insieme cosa vuole dire il termine shoppone e vediamo qualche esempio d’uso per capire come utilizzarlo in maniera corretta.

Origini : è un neologismo che ha origine dalla parola “shopping”.

: è un neologismo che ha origine dalla parola “shopping”. Quando si usa : si usa nel mondo dei videogiochi online per indicare un utente che spende molti soldi effettuando acquisti per diventare più forte degli avversari.

: si usa nel mondo dei videogiochi online per indicare un utente che spende molti soldi effettuando acquisti per diventare più forte degli avversari. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di shoppone

Comprare online

Shoppone è un neologismo che ormai fa parte del vocabolario dei gamer. Questa parola è sempre più diffusa tra chi gioca ai videogame e ormai tutti gli appassionati la utilizzano riferendosi a una particolare categoria di utenti. Uno shoppone è infatti un gamer che spende molti soldi per procurarsi un vantaggio nei confronti degli altri utenti.

Il termine shoppone, nella maggior parte dei casi, viene utilizzato in termini negativi. In genere infatti si indicano con questa parola gli utenti che non si fanno problemi a spendere denaro vero per diventare più forti degli avversari. Queste persone non sono ben viste dalla maggior parte dei gamer dal momento che comprando armi o skill si rinforzano in tempi davvero rapidi.

Gli shopponi sono anche coloro che spendono denaro per acquistare skin speciali che permettono di personalizzare i personaggi dei videogame.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso di questo neologismo per comprendere in quali circostanze è possibile utilizzarlo:

“Sei proprio uno shoppone! Non lo vedi che stai spendendo centinaia di euro per quel videogame?”.

“Sto davvero diventando uno shoppone: è la terza skin che acquisto su Fortnite”.

“Cicciogamer è uno shoppone e per questo riesce a raggiungere grandi risultati nei giochi online”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG