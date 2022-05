Scopriamo quali sono le app per prendersi cura del giardino di casa e per renderlo più bello e rigoglioso.

La cura del giardino è un aspetto molto importante che, con la bella stagione, finisce con il diventare prioritario. Per farlo, ci vengono incontro alcune app liberamente scaricabili e che consentono di ottenere risultati diversi e tutti in grado di aiutarci a trasformare il giardino (grande o piccolo che sia) in un luogo più bello, vivibile e nel quale accogliere i propri amici.

Le app per coltivare al meglio le piante e avere un giardino perfetto

Se si è alle prime armi, capire che piante si hanno già e quali potrebbe essere bello piantare può risultare davvero difficile. Per riuscirci, però, ci sono le app giuste per riuscirci.

app giardinaggio

Grazie a Leafsnap, ad esempio, è possibile capire quali sono le piante del proprio giardino identificandole dalle foglie. Un modo utile per informarsi sulle stesse e sulle cure da dedicargli per farle vivere al meglio.

Un’altro valido aiuto arriva invece da MySoil, un applicazione che aiuta a capire con che tipo di terreno si ha a che fare e quali piante è preferibile coltivare e quali sarebbero, invece, quelle da evitare. Un ottimo modo per non sbagliare e per partire subito con il piede giusto anche se non si è esattamente dei pollici verdi.

Con Smartplant, invece, si potrà creare un calendario per sapere come curare le proprie piante per far sì che vivano bene e che siano sempre rigogliose.

Quali sono le app di design per ottenere un giardino perfetto

Avere un bel giardino, non significa solo riempirlo di piante e di fiori da ammirare ma anche riuscire a viverlo. E chi ama il fai da te riguardante i giardini sa bene quanto immaginarlo finito sia estremamente difficile. Per riuscirci, ancora una volta, ci sono delle applicazioni che fanno al caso nostro.

Con iScape, ad esempio, basta inviare una foto del proprio spazio verde per ottenere suggerimenti visivi di come completarla. Un modo simpatico per farsi un’idea di come migliorare il tutto con oggetti che già si hanno o con altri da acquistare a colpo sicuro.

Con My Garden, invece, chi ha un po’ di confidenza con i disegni a mano libera potrà disegnare il proprio giardino per farsi un’idea di come sarebbe una volta concluso.

Riproduzione riservata © 2022 - DG